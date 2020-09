„Nix Vi-rus“ im Bürgersaal : Blick auf Corona durch die Kabarettisten-Brille

Issum Jürgen B. Hausmann war zu Gast im Issumer Bürgerhaus. Natürlich war auch die weltweite Pandemie Thema – der Abend fand unter Corona-Bedingungen statt. In stillen Momenten wurden die Helden des Alltags geehrt.

Schaut man sich Hausmanns bisherige Programme an, weiß man, auf welche humoristische Sprachdurchmischung man sich einlässt: „Isch glaub’ et disch“, „Wie jeht et? Et jeht!“, „Frühling, Flanzen, Feiertare“ und jetzt „Korona, Krise, Klopapier“ (ja, weil es besser in die Aufzählung passt, steht bei Jürgen B. Hausmann Corona mit „K“). Unterstützt wurde er mit Arrangements seines Partners Harald Claßen. Der stimmte die Melodie „Spiel mir das Lied vom Kot“ an, als Hausmann mit einem Klopapier-Patronengurt und einer Klobürste bewaffnet auf die Bühne trat. Er ließ die Jagd auf das Klopapier Revue passieren und nahm das „neue Normal“ mit „Homeschooling“ und „Maskengeschichten“ auf die Schippe: „Ich hab‘ ma verjessen, die abzusetzen und Kaffee jetrunken. Da kriegt ‚Filterkaffee‘ ’ne neue Bedeutung.“ Den Bezug zu Issum stellte er schnell her: „Ich hab‘ da mal wat besichtigt! Kriegt man da immer noch ne Kiste pro Monat?“ Auch wenn der Abstand zur Bühne groß war, Hausmann blieb zwei Stunden nah am Publikum. In leisen Momenten erzählte er vom „Trio Corona“, mit dem er für über sechs Wochen „vor“ die Altenheime getingelt ist, um alte Schlager zu präsentieren. Entsprechend huldigte er auch an diesem Abend den „wahren Helden des Alltags“ das Lied „Que sera, sera, ihr ward‘ stets für alle da“.