Kabarett Ingo Oschmann bringt „Scherztherapie“ nach Weeze

Eintrittskarten für diese 90-minütige Spaßoperation nach dem Motto „Lach kaputt, was dich kaputt macht“ gibt es ab 23 Euro. Tickets sind im Vorverkauf unter anderem erhältlich in Weeze im Büro für Kultur und Tourismus im Rathaus, Cyriakusplatz 13 / 14, Telefon 02837 910116, in Geldern bei der Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15, Telefon 02831 80008 und online unter reservix.de.