Kabarett : Hagen Rether bringt „Liebe“ 

Hagen Rether tritt am 2. Dezember in Kevelaer auf. Foto: Dominic Reichenbach

Kevelaer Der Kabarettist tritt in Kevelaers Konzert- und Bühnenhaus auf. Er plädiert für Aufklärung und Mitgefühl.

Der Kabarettist Hagen Rether kommt mit seinem Programm „Liebe“ nach Kevelaer . Einlass ins Konzert- und Bühnenhaus ist ab 19 Uhr am Freitag, 2. Dezember. Um 20 Uhr stellt Rether dem Publikum die Frage: „Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“.

Rethers „Liebe“ regt zum Mitdenken an und plädiert für Aufklärung und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und konsumselige Gleichgültigkeit. Sein unübliches Kabarett verleiht den Zuschauern einen anderen Blick auf die Welt. Rether erinnert daran, dass Wandel möglich sei, wenn wir nur wollten. Und nicht nur „die da oben“ trügen dafür die Verantwortung.

Karten können in Kevelaers Touristeninformation erworben werden sowie im Sonsbecker Reisebüro, in der Buchhandlung Keuck in Geldern und im Kulturbüro Niederrhein. Online gibt es Tickets bei Reservix.de. Sie kosten ab 27,40 Euro. Dieser Termin ist ein Nachholtermin vom 25. April 2021, welcher wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.