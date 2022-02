Kabarett in Straelen : Florian Schroeder drückt die Reset-Taste

Straelen Der Kabarettist gastiert im Straelener Forum. Sein Programm trägt den Titel „Neustart“. Der Kartenvorverkauf des Kulturrings läuft.

Auf Einladung des Kulturrings Straelen gastiert am Sonntag, 6. März, der Kabarettist Florian Schroeder mit seinem aktuellen Programm „Neustart“ ab 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) im Forum an der Fontanestraße 7 im Schulzentrum Straelen. Zutritt haben nur 2G-plus-Personen mit Nachweis. Außerdem gelten die Vorschriften der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen. Im Falle einer kurzfristigen Verschiebung der Veranstaltung behalten die Eintrittskarten ihre Gültigkeit für den dann neuen Termin.

Es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie, meint Schroeder. Die Digitalisierung ist unsere Chance, und doch schafft sie uns ab. Wir kennen alles und wissen nichts. ADHS ist keine Krankheit mehr, sondern die neue Digitalkompetenz. Während wir mit Hochgeschwindigkeit der Apokalypse entgegenrasen, sehnen wir uns verzweifelt nach neuen Helden. Die Welt ist oft genug untergegangen, drehen wir sie einmal auf links. Schroeder drückt den Reset-Knopf. An diesem Abend formatieren wir die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. Reflexion statt Reflexe.

Florian Schroeder (Jahrgang 1979) hat in Freiburg Germanistik und Philosophie studiert. Schon zu Studienzeiten begann er seine Bühnenkarriere als Kabarettist und Parodist, sammelte Erfahrungen als Radio- und Fernsehmoderator und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Er lebt in Berlin. Schroeder moderiert die „Florian Schroeder Satireshow“ für „Das Erste“, außerdem die SWR-Kabarettsendung „Spätschicht“. Auf mehreren Sendern ist er wöchentlich mit seinen Radiokolumnen zu hören. Von März bis Anfang Juli 2020 war Florian Schroeder fast täglich mit seiner Quarantäne-Show auf Instagram live und sprach mit prominenten Gästen aus Politik, Kultur und Comedy. Im Rowohlt Verlag hat er mehrere Bücher veröffentlicht.

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 26,50 Euro in Straelen beim Kulturring am Markt 11, beim Bürgerservice im Rathaus und in Geldern bei Bücher Keuck und beim Bücherkoffer Derrix sowie im Internet unter www.kulturring-straelen.de erhältlich. Für alle Kulturring-Mitglieder gibt es nur in der Geschäftsstelle des Kulturrings ermäßigte Karten. An der Abendkasse sind die Karten dann für 28,50 Euro erhältlich.