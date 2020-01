Familie der Xantener Kabarettistin : Von ihr hat De Frau Kühne das Showtalent

Kabarettistin Ingrid Kühne (l.) mit ihrer Mutter Gertrud Egger. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk/Xanten Gertrud Egger ist nicht nur die Mutter der Xantener Kabartettistin, sondern oft auch Mittelpunkt ihrer Späße.

Wenn Ingrid Kühne auf der Bühne steht, ist ihre Mutter immer dabei. Genau wie ihr Mann Ralf und ihr Sohn Sven. Imaginär zumindest. Denn alle drei spielen zentrale Rollen in den Texten der Xantener Kabarettistin und Büttenrednerin – bis hin zum fingierten Telefongespräch mit der Mama. Und Gertrud Egger kann gut damit leben, dass sich dabei hunderte von Zuschauern schlapplachen. Sie ist stolz auf ihre Tochter und deren großen Erfolg auf den Kleinkunstbühnen in ganz Deutschland, versicherte sie bei einem Ortstermin in Aldekerk.

Auch im größten Karnevalsstress lässt sich Ingrid Kühne nicht nehmen, regelmäßig am Rahmer Kirchweg vorbeizuschauen. Hier in Aldekerk hat die Komikerin ihre Kindheit und Jugend verbracht, hier hat sie auch zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Und hier hat sie ihren Mann Ralf, begleitet von zwei Freunden, zum ersten Mal ihrer Mutter vorgestellt. Kennengelernt hatte sie ihn in der Disco, im Schweizerhaus in Kleve-Materborn „Das haben sie danach aber abgerissen“, sagt Ingrid Kühne lachend. Ralf immerhin schaffte es, seine Ingrid nach Xanten zu führen, wo die Familie heute am Rheindeich in Lüttingen lebt.

Info De Frau Kühne bei der ZDF-Mädchensitzung Fernsehen Vor 1200 jecken Damen wurde in den Satory-Sälen die Mädchensitzung für das ZDF aufgezeichnet. Mit dabei sind unter anderem neben De Frau Kühne Dä Tuppes vum Land, Motombo, Et Rumpelstilzje, Marc Metzger, Höhner, Rockemarieche, Die Rheinveilchen, Paveier und Cat Ballou. Sitzungspräsidentin Martina Kratz führt durch das Programm. Sendetermin Zu sehen ist das Ganze am Altweiberdonnerstag, 20. Februar, im Abendprogramm.

Zurück nach Aldekerk. Gertrud Egger ist ein Urgestein des Dorfes, hier 1936 als Gertrud Croonenbroeck geboren und aufgewachsen. Mit vier Geschwistern, davon drei „Jonges“. „Ich hatte die beste Mutter der Welt“, erinnert sie sich. Der Vater war im Krieg gefallen. Mutter Regina zog nicht nur die Kinder groß, sondern versorgte auch die pflegebedürftigen Großeltern. Dafür wurde Oma Cöly von allen geliebt. Gertrud Egger machte schon früh das, was ihre Tochter Ingrid heute professionell treibt. Sie spielte Mundarttheater, war Tanzmariechen und Büttenrednerin. Unvergessen sind in Aldekerk ihre Zwiegespräche mit ihrem Bruder Köb, den man auch als Geschäftsstellenleiter der Volksbank im Dorf gut kannte. „Das war für Aldekerk so, als ob das Colonia-Duett in Köln auf die Bühne kam“, sagt Ingrid Kühne. Noch besser wären aber die Parodien auf „Pack die Badehose ein“ bei Familienfeiern gewesen. „Mutter kann toll singen. Von diesem Talent habe ich leider nichts abbekommen“, sagt Ingrid Kühne.

Und früh, ganz früh, kam so auch Ingrid Kühne auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Ende der 70er Jahre wurde sie für die Kinderrollen im Theater bei den Inszenierungen von Lehrer Wilhelm Sommer und Gerta Solty eingesetzt – etwa bei der „Pelzjacke“, der Vogteier Version des „Biberpelz“ von Gerhart Hauptmann. Und Ingrid Kühne konnte immer auf ihre Mutter zählen, auch, als sie wegen des Dauerärgers mit einer Lehrerin und gefrustet vom Hängenbleiben in der 10 das Lise-Meitner-Gymnasium verließ und zur Liebfrauenschule Mülhausen wechselte. Damals machte Gertrud Egger sogar den Führerschein, um die nach einem Unfall eingeschränkte Tochter zur Schule bringen zu können. Und auch der Abschied von der Schule vor dem Abi, um in Vater Alfreds Fußstapfen zu treten, der in Kevelaer bei Butzon und Bercker arbeitete, und in Geldern bei Schaffrath Schriftsetzerin zu werden, trug man gemeinsam.