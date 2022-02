Kleinkunst in Geldern : „Nachgewürzt“ kommt in Geldern gut an

„Nachgewürzt“ kommt in Geldern gut an

Die Mischung der vier Comedians kam in Geldern gut an. Foto: Ger Mayer/Gerd Mayer

Geldern Ein Kabarett-Abend mit vier Comedians fand in der Aula der Liebfrauenschule statt. Rund 120 Zuschauer waren bei der Veranstaltung des Kunstvereins Gelderland.

Mit Karneval und den neuen Brauchtumsverordnungen, die es neuerdings zu beachten gilt, ging es los – nur begeistert „Vivat Colonia“ zu singen, reicht 2022 eben nicht aus. Musikkabarettist Matthias Reuter gab sein Bestes am Klavier und verriet dann auch, was er so alles von Kreativität bis Versumpfen in den langen Corona-Monaten ohne Engagements gemacht hatte. Und das war es dann auch schon mit Corona. Die lange kulturelle Durststrecke hat jedoch Spuren hinterlassen, und so mussten sich auch die Künstler wieder neu zusammenfinden.