Kirmesauftakt Stimmung ohne Ende im Boeckelter Festzelt

Als Radioshow aufgebaut, durften Sport „in der Halle in Halle“, Wetter präsentiert von Kachelmann „Wir fliesen das Bad“ und Werbespots „Alle elf Minuten verliebt sich ein Pringle in ein paar Chips“ nicht fehlen. Ein ständig eingesetzter Jingle verhalf den beiden zum Luftholen. Beim Neue-Deutsche-Welle-Medley konnte das Publikum schnell textsicher mitsingen: „99 Schuhkartons mit 99 Kassenbons“, „Skandal im Erzgebirg‘“ oder „Hamwer Teewurst, hamwer Teewurst“ auf „Amadeus“. Das allseits bekannte „Downtown“ aus 1964 von Petula Clark wurde zum hinreißenden „Bauzaun“, „Countdown“ zu „Glaub kaum“ und am Ende zu „Tschau Zaun“. Das sympathische Lehrer-Duo brilliert damit, „mit dem zu arbeiten, was wir haben und die Endorphinen-Dynamik zu nutzen“. Der Einsatz des Publikums war bei Amy Winehouses „Valerie“ gefragt, das zum Suppenkraut „Sellerie“ umfunktioniert wurde. Die Mitmachzeile beschränkte sich auf „babbabbaddabab“ in mehrfacher Wiederholung und brachte ein gewaltiges Mitsinggefühl. Das dem verwandte „Mitklinggefühl“ ergab sich bei „Backgammonspiel“ (auf „Lemontree“). Beim bekannten „Pling“ aus dem Stück wurden alle vorhandenen Flaschen dirigiert angestoßen. Weitere Songs waren Tee- und Nudelsorten und einem Discounter („In the Netto“) gewidmet. Gnadenlos zerpflückten die beiden Nordlichter allseits bekannte und vertraute Lieder aus der Schlagerkiste, aus Pop, Rock und Volksliedgut und fügten sie fantasievoll-genial wieder zusammen. Das selbsternannte „Unsinnfonieorchester“ wagte sich mit Flaschenflöten auch an Klassik und heimste sich dafür einen Mega-Applaus ein. „Sommer Open Air geht nicht ohne Romantik“: Revolverhelds „Ich lass natürlich das Licht an“ wies auf die Festbeleuchtung draußen hin. Zum Schluss stellten sich die beiden auf umgestülpte Bierkästen mitten ins Zelt und ließen das Publikum bei Freddy Quinns „So schön, schön war die Zeit“ glaubwürdig mitsingen und leiteten damit den Heimweghit „Oh wie ist das schön“ ein.