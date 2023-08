Gelderner Turmstipendium 2023 Vogelmann“ als Mittler zwischen Himmel und Erde

Viel Künstler haben den Gelderner Wasserturm in den letzten Jahren im Rahmen ihrer Stipendienzeit kreativ geformt und für sich erobert, sich in ihren Umsetzungen auf Architektur und die Umgebung eingelassen. Zur Eröffnung des 24. Turmstipendiums luden am Sonntag die Performancekünstler Kaaren Beckhof und Klaus Boegel zur Turmbegehung, zur Präsentation anlässlich des Abschlusses ihrer aktiven vierwöchigen Arbeitsphase in den Wasserturm ein. „Für uns war der Turm ein Ort der Begegnung – der persönlichen wie künstlerischen. Wir haben uns aufeinander eingelassen, Differenzen ausgelotet, Schnittmengen gebildet und ein gemeinsames turmfähiges Konzept entwickelt, bei dem die vier Etagen des Gebäudes miteinander in Beziehung stehen, miteinander korrespondieren“, erläutert im Vorfeld Kaaren Beckhof, die in Berlin lebt und den Blick von außen eingebracht hat. „Was uns in jedem Fall verbindet, ist die Körperlichkeit unserer performativen Kunst, die sich zu einem großen Teil durch uns selbst definiert und so ihren Ausdruck findet. Und, was uns trennt, aber sich gleichzeitig auch wieder harmonisch zusammenfügen lässt, wir symbolisieren mit unserer Kunst Himmel und Erde. Die von mir geschaffene Figur des Vogelmannes korrespondiert mit Kaarens geerdeten Streuzeichnungen, den indischen Kolams“, ergänzt Klaus Boegel, der in Geldern lebt und nun zum zweiten Mal als Stipendiat im Turm gastiert.