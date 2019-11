JVA in Geldern-Pont : Tag der offenen Gefängnistür

Die JVA in Geldern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Pont Wie leben Gefangene in der JVA in Pont? Wie läuft ein Besuch der Familie ab? Und wie funktioniert eine Ausbildung im Gefängnis? Eine Führung klärte auf, was sich hinter den Mauern abspielt.

Ein „Tag der offenen Tür“ im Gefängnis klingt absurd. Doch es ist eine der wenigen Möglichkeiten, bei der Angehörige und Freunde der Beamten hinter die ansonsten verschlossenen Türen der Justizvollzugsanstalt Geldern blicken können. Am Samstag konnten sie die Einrichtung kennenlernen.

Es gibt 13 verschiedene Ausbildungsberufe, die die Häftlinge erlernen können. Vom Hochbauer und Fliesenleger, über Koch und Mediengestalter bis hin zum Gebäude­reiniger. Letztgenannter Beruf kam vor etwa fünf Jahren zu den Ausbildungsmöglichkeiten dazu.

Info Die Justizvollzugsanstalt in Geldern Baubeginn der Anstalt war 1972, bezogen wurde sie 1979. Es gibt über 300 Mitarbeiter, die teilweise in den über 40 Dienstwohnungen neben dem Gefängnis wohnen. Rund 250 der etwa 700 Insassen nehmen regelmäßig an den Schulungen für die 13 Ausbildungsberufe teil. Ein weiteres Hafthaus ist in Planung.

Kurz hinter dem Einlass für Besucher kommt sofort die Druckerei, vor deren Eingang bereits ein Schaukasten mit verschiedenen verwirklichten Projekten steht. „Abhängig vom Beruf, kann hier jeder am Ende seine Ausbildung mit einem Facharbeiter- oder Gesellenbrief abschießen“, erklärt der JVA-Pressesprecher Carsten Viehöver. „Der Maschinenpark hier ist so gut, dass selbst Prüflinge von außerhalb hier ihre Prüfungen ablegen.“

Hinzu kommt eine Besonderheit, die nur in der Justizvollzugsanstalt gilt: „In allen Ausbildungsbereichen muss nicht produziert werden, dadurch können wir uns hier komplett auf die Ausbildung fokussieren.“ Dabei dient die Arbeit der Gefangenen auch noch einem anderen Ziel. Denn unter anderem kann durch sie auch bewertet werden, ob die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. „Dazu kommt, dass, wenn der Gefangene eigentlich länger bleiben will, um seine Ausbildung abzuschließen, das definitiv ein wichtiges Statement ist“, so Viehöver. Gefangene, die nach der Ausbildung noch weiter bleiben müssen, können vor Ort auch ihre Gesellenjahre ableisten.

Der normale Haftraum für eine Person ist achteinhalb Quadratmeter groß, mit einem Waschbecken und einer Toilette. So gut es geht, wird die Anordnung der Insassen nach ihrem Arbeitsplatz vorgenommen, um ihre Wege durch die Haftanstalt zu minimieren. Doch jeder Gefangene kommt mindestens einmal in die sogenannte „Kammer“, den Ort, an dem er sich ausziehen muss und seine Anstaltskleidung ausgehändigt bekommt. „Wir sorgen dafür, dass dabei immer nur ein Gefangener vor Ort ist. Falls man nicht verhindern kann, dass ein anderer zur gleichen Zeit vorbeikommt, gibt es einen Vorhang, damit der Neuling seine Privatsphäre hat“, so Viehöver.

Jenseits von Arbeit und ihrer eigenen Zelle können die Insassen auch sportliche Aktivitäten wahrnehmen. Der Sandplatz des umzäunten Anwesens wurde vor einiger Zeit durch einen Kunstrasen ersetzt und es gibt den sogenannten „Freizeithof“, an dessen Wänden Graffiti-Kunst gesprüht werden kann.

Achteinhalb Quadratmeter ist eine Zelle in der JVA groß. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Abschließend gibt es noch die Besuchsräume. Nur ein kleiner Teil ist für Trennscheiben-Besuche vorgesehen, denn „meist finden die Kontakte in einem ganz normalen Raum an Tischen statt, unter denen man nichts durchreichen kann“, erklärte Viehöver, der verriet: „Normalerweise gibt es zwei Besuche pro Monat für jeweils eine Stunde. Wir legen aber nicht unbedingt Wert darauf, genau auf die Zeit zu schauen und gehen da eher nach Kapazitäten. Die Gefangenen haben durch ihre Inhaftierung schon genug Probleme, wir wollen es nicht noch schlimmer machen.“