Konzert im Adlersaal Nieukerk : Nur noch wenige Karten für den Abend mit Justus Frantz

Justus Frantz wird in Kerken Beethovensonaten spielen. Foto: CARSTEN HEIDEMANN FOTOGRAPFIE/CARSTEN HEIDMANN FOTOGRAFIE

Nieukerk Justus Frantz am Sonntag. 18. Oktober, um 20 Uhr im Adlersaal Nieukerk die drei bekanntesten und beliebtesten Sonaten von Ludwig van Beethoven.

Anlässlich des Beethovenjahres spielt Justus Frantz am Sonntag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Adlersaal Nieukerk die drei bekanntesten und beliebtesten Sonaten des in Bonn geborenen Künstlers: die Mondschein-Sonate Nr. 14 cis-Moll, die Sonate Pathétique Nr. 8 in c-Moll op. 13 und die Sonate Appassionata Nr. 23 in f-Moll op. 5. Die Karten sind sehr gefragt, aber noch sind einige Plätze zu vergeben.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 35 Euro im Zentralen Pfarrbüro St. Dionysius, Marktstraße 4, Telefon 02833 5769640, Aldekerk, in den Gemeindebüros Nieukerk und Stenden zu den üblichen Öffnungszeiten und in allen CTS-Eventim und ADTicket-Reservix Vorverkaufsstellen in Deutschland. Veranstaltet wird das Konzert von der Pfarrei St. Dionysius Kerken in Zusammenarbeit mit der Kulturdirektion Dr. Löher Oelde.

Justus Frantz kann auf eine außergewöhnliche Musikerlaufbahn zurückblicken. Bereits mit vier Jahren lernte Justus Frantz das Klavierspielen, und schon früh erkannte Professor Eliza Hansen seine große Begabung und förderte das junge Talent. 1967 gewann er den internationalen Musikwettbewerb der ARD. Das Studium in den Meisterkursen von Professor Wilhelm Kempff trug zu seiner hochqualifizierten Ausbildung bei.