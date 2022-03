Sachspenden Freitag und Samstag abgeben : Gesamtschule und Feuerwehr starten Spendenaufruf

Kerken Benötigt werden vor allem Medizin, medizinische Artikel, haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Die Hilfsmittel sollen dann in die Ukraine gebracht werden.

Mit einem Spendenaufruf für die Ukraine wollen die Robert-Jungk-Gesamtschule und die Jugendfeuerwehr Kerken den Menschen helfen. Patricia Gerlings-Hellmanns, Vorsitzende der Schulpflegschaft der Gesamtschule: „Auch wir als Schulgemeinschaft schauen fassungslos auf die Geschehnisse in der Ukraine und solidarisieren uns mit den Menschen, die von diesem sinnlosen Angriffskrieg betroffen sind. Daher rufen die Robert-Jungk-Gesamtschule und alle beteiligten Gremien zu Sachspenden auf. Wir haben dank der Kontakte und der Hilfe der Jugendfeuerwehr Kerken die Möglichkeit, Hilfslieferungen in die Ukraine zu bringen. An dieser Stelle ein großer Dank an die Feuerwehr und an alle Beteiligten der Schulkonferenz.“

Abgeben lassen sich die Spenden am Freitag, 4. März, in der Robert-Jungk-Gesamtschule in Krefeld-Hüls am Reepenweg 40 oder in Aldekerk in der Mensa der Gesamtschule am Rahmer Kirchweg 19 – und zwar jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Am Samstag warten die Helfer in beiden Schulen von 9 bis 14 Uhr auf Spenden, zusätzlich kann man dann auch zur Feuerwehr Nieukerk, Slousenweg 20, kommen.