25-Jähriger wollte mehrere Fahrzeuge überholen Motorradfahrer bei Unfall in Walbeck schwer verletzt

Walbeck · Auf der Wachtendonker Straße in Walbeck kollidierte am Donnerstag ein Motorradfahrer mit einem abbiegenden Pkw und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

09.06.2023, 12:44 Uhr

6 Bilder Straße war für Stunden gesperrt 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

Ein junger Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wachtendonker Straße in Walbeck schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war auf der Wachtendonker Straße (L 361) in Fahrtrichtung Straelen unterwegs und wollte nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge überholen. In Höhe der Einmündung zum Ringweg wollte ein in gleicher Richtung fahrender 42-jähriger Pkw-Fahrer nach links abbiegen. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge. Aufgrund der Verletzungen mussste der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Die Unfallstelle blieb bis etwa 23.30 Uhr gesperrt.

(webe)