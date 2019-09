Kinderchor an St. Maria Magdalena Geldern : Junge Sänger für Weihnachtsmärchen gesucht

Das Kinderchorteam (v. l.): Stefanie Bauer, Birgit Michels, Dieter Lorenz und Ursula Tebartz van Elst. Foto: Dieter Lorenz

Der Kinderchor an St. Maria Magdalena Geldern wird in diesem Jahr „Tischlein deck dich“ aufführen.

Der Kinderchor an St. Maria Magdalena Geldern beginnt in diesen Wochen wieder mit einem neuen Probenjahr. Neben den Auftritten des Kinderchores bei besonderen Familiengottesdiensten steht auch immer eine große Märchenaufführung im Mittelpunkt der Kinderchorarbeit. Diesmal wird es das wunderbare Märchen „Tischlein deck dich“ sein, was mit den Kindern des Chores erarbeitet wird.

Das Märchen von den Gebrüdern Grimm ist spannend und unterhaltsam für Jung und Alt. Es handelt von einem armen Schneider, seinen drei Söhnen und der einzigen Ziege, die diese Familie besitzt. Obwohl die Ziege auf der Weide immer zu den Söhnen sagt: „Bin so satt, mag kein Blatt“, behauptet sie abends beim Vater: „Sprang nur über Gräbelein, fraß kein einzig Blättelein“. Erst als dieser seine Söhne fortschickte, merkt er, dass die Ziege ihn genauso belügt und traurig verjagt er auch sie.

In der Fremde haben die drei Söhne aber Erfolg und erhalten von ihren Meistern am Ende ihrer Lehre jeweils einen Lohn: Der Erste bekam das Tischleindeckdich, der Zweite den Goldesel und der Dritte einen Knüppel aus dem Sack. Nacheinander kommen die Brüder auf dem Weg nach Hause in dieselbe Gastwirtschaft. Die ersten beiden Brüder werden dort von dem gerissenen Gastwirt um ihren Lohn betrogen. Jedoch gelingt es dem dritten Sohn, den Wirt klug zu überlisten, und so kehrt er mit dem verlorenen Lohn zu dem Vater und den Brüdern zurück.

Bei den Kinderchorproben lernen die Kinder passend zum Märchen viele Lieder. Die Aufführung des Märchens findet am 21. und 22. März 2020 in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums statt. Alle Sprechrollen und Statistenrollen (ohne Text) werden von den Kinderchorkindern besetzt. Mit vielen schönen Kostümen entsteht so ein ganz farbenfrohes Märchenspiel.