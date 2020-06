Vorfall in Wankum : Reiterin sexuell belästigt

Wankum Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben.

Am Sonntag kurz nach 17 Uhr war eine junge Frau während eines Ausritts auf dem Schapsdyck unterwegs, als sie in einigen Metern Entfernung einen Mann bemerkte, der sein Rad an einen Baum lehnte. Zunächst dachte sie, der Unbekannte müsste lediglich austreten, doch dann drehte er sich zu ihr und rieb augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil, berichtet die Polizei.