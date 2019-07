Lise-Meitner-Gymnasium Geldern bei „freestyle physics“ : Junge Physiker messen sich an der Uni

Geldern Mit Wasserrakete und Mausefallenkatapult haben 21 Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Duisburg ihre Physikkenntnisse bewiesen.

An drei Tagen standen drei verschiedene Themen auf dem Erfinderplan. Am Montag sollten die jungen Physikinteressierten ein Mausefallenkatapult bauen. Dieses Katapult sollte einen Tennisball möglichst weit und zielgerichtet schleudern. In Gruppen mit ein bis vier Leuten steckten sie die Köpfe zusammen und schafften ihre eigene Erfindung zum Thema.

Am Mittwoch stand das Thema „Mondlandung“ auf dem Plan. Ziel war der Bau eines Konstruktes, welches zuerst auf den Grund eines Wasserbeckens sinkt, sich nach 80 Sekunden in zwei Teile auflöst, ein Teil am Grund liegen bleibt, das andere jedoch aufsteigt und an der Wasseroberfläche schwimmt. Dieser Vorgang soll die Mondlandung simulieren – passend zum 50. Jubiläum, als der erste Mensch auf dem Mond landete. „Das war wirklich eine Herausforderung. Ich würde sagen, dass es mit die schwierigste Aufgabe war“ sagt Michael Berghoff. Er ist Physik- und Mathematiklehrer am Lise-Meitner-Gymnasium und hat mit den Schülern am Wettbewerb teilgenommen. „Ich habe vor drei Jahren das erste Mal mitgemacht. Ich versuche, in meinen Physikkursen jeden dazu zu motivieren. Nächstes Jahr werden wir auch wieder teilnehmen“.