Nachhaltigkeit in der Gemeinde : Jungen Müllsammlern mangelt es an Unterstützung

Luis Immler und Jette Seifried gehen gemeinsam auf Müllsammel-Tour . "An der Landwehr findet man immer was", sagen sie. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen Die Handschuhe sind angezogen und ein bisschen zu groß. Mit dem Kettcar und Anhänger ziehen Luis Immler und Jette Seifried los und sammeln Müll. „An der Landwehr findet man immer was“, sagen die beiden Achtjährigen aus Sevelen.

Von Bianca Mokwa

Statt im Kinderzimmer zu sitzen, ziehen sie regelmäßig los.

Einmal war der Anhänger so voll, dass die einen Teil des Mülls zu Hause zwischenlagerten, bevor sie auch noch den Rest von Unrat einsammelten, den andere in die Landschaft geschmissen haben. Im Anhänger sind immer noch fünf Fahrrad- und ein Autoreifen. Denn so recht wissen die beiden nicht, wohin damit.

„Alles, was sie sonst mitgebracht haben, entsorgen wir über den normalen Hausmüll“, sagt Luis’ Mutter, Jutta Immler. Pfandflaschen bringen die Kinder zurück in die Geschäfte. Wegen der Reifen hat die Mutter dann die Gemeinde angerufen, ob sie die Reifen nicht entgegennehmen könne. Von Issums Bürgermeister Clemens Brüx kam ein „Nein“. „Rechtlich gesehen ist der Müll mein Müll, sobald er mein Grundstück betritt“, gibt Jutta Immler die Erklärung des Bürgermeisters weiter. „Das bezweifle ich auch nicht. Bürokratisch ist das richtig. Trotzdem finde ich, es ist die falsche Botschaft.“ Wenn Kinder sich in ihrer Freizeit aufmachen und Müll von anderen aufsammeln, um etwas für die Umwelt zu tun, sollte das honoriert werden.

Als Beispiel nennt sie ein Modell in Weinheim. Schüler haben dort „Greenpay“ erfunden, ein Belohnungssystem für vorbildliches ökologisches Verhalten. „Man kann darüber nachdenken, das ist im Moment aber nicht aktuell“, sagt Bürgermeister Clemens Brüx. Letztlich sei es auch immer die Frage: Wer soll das bezahlen? Das gelte auch in dem Fall, dass der Bauhof losfährt und gesammelten Müll abholt.