Junge Liberale Geldern : Roman Straub führt die Jungen Liberalen in Geldern

Roman Straub führt die Jungen Liberalen in Geldern

Geldern Die JuLis wählten ihren neuen Vorsitzenden. Vincent Vervoorst war aus Zeitgründen nicht wieder angetreten. Die Interessen von jungen Menschen sollen künftig stärker in den Fokus der Kommunalpolitik rücken.

Beim turnusgemäßen Ortskongress der Jungen Liberalen (JuLis) Geldern am Donnerstag haben die Mitglieder Roman Straub einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen und freue mich auf die kommenden Aufgaben hier vor Ort”, kommentierte Straub seine Wahl. Im Vorstand zur Seite stehen ihm dabei Anika Feller als Schatzmeisterin sowie Celestino Sternberg als Stellvertreter. Auf dem Kongress dankte der neue Vorsitzende seinem Amtsvorgänger Vincent Vervoorst, der aus Zeitgründen nicht wieder angetreten war, für die Arbeit seit der Reaktivierung des Ortsverbandes im Sommer 2020. „Die Corona-Pandemie machte leider viele Pläne zunichte, Stammtische und Aktionen waren lange Zeit nicht durchführbar. Wir werden als Team den eingeschlagenen Weg nun konsequent weitergehen und die Jungen Liberalen zur aktivsten politischen Jugendorganisation in Geldern machen”, kündigte Straub an.