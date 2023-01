Celestino Sternberg wird Nachfolger von Roman Straub Junge Liberale in Geldern wählen neuen Vorsitzenden

Für die zukünftige Aufgabe bringt der 22-jährige Erfahrung mit. Sternberg sitzt selbst für die FDP-Ratsfraktion als Sachkundiger Bürger im Schulausschuss. „Die Themen Schule und Bildung liegen mir am Herzen, gerade auch die Bedürfnisse und Wünsche von Schülerinnen und Schülern politisch auf die Bühne zu bringen, verstehe ich als meine Kernaufgabe“, so der Student der Wirtschaftsingenieurwissenschaften. Inhaltlich sollen die Interessen von jungen Menschen noch stärker in den Fokus der Kommunalpolitik gebracht werden. „Unsere Aufgabe ist, die Anliegen der jungen Generation zu vertreten, von Schülerinnen und Schülern, Azubis und jungen Familien”, so Sternberg.