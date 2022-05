Brand in Mehrfamilienhaus am Sonntag : Ein Kind löste versehentlich den Brand in Hartefeld aus

Brand in Mehrfamilienhaus am Sonntag

Hartefeld Eine Wohnung ist komplett ausgebrannt. Alle Familien aus dem Mehrfamilienhaus kamen vorübergehend privat unter. Die Polizei spricht von einem „unsachgemäßen Umgang mit Feuer“.

Der Brand in einem Wintergarten eines Mehrfamilienhauses in Hartefeld ist durch ein Kind ausgelöst worden. Die Polizei spricht von einem „unsachgemäßen Umgang mit Feuer“. Ein siebenjähriges Kind musste deshalb leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Wie berichtet, war am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Hartefelder Dorfstraße ein Feuer ausgebrochen. Mit einer Drohne verschafften sich die Einsatzkräfte aus Issum per Wärmebildkamera einen Überblick über das Geschehen. Zunächst sah es so aus, als sei das Feuer auch auf das zweite Obergeschoss übergesprungen und habe sich bis unter den Dachstuhl ausgebreitet. „Aber das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt“, berichtet Einsatzleiter Martin Verhülsdonk von der Löschgruppe Geldern auf Nachfrage.