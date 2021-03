Knifflige Textaufgaben : Multitalent glänzt in Deutsch und Mathe

Geldern Julia Püttmann ist Dritte bei der Matheolympiade auf Landesebene geworden. Die Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums hatte erst im vergangenen Monat den Vorlesewettbewerb gewonnen.

Erst im vergangenen Monat hat Julia Püttmann aus der 6b den Vorlesewettbewerb am Lise-Meitner-Gymnasium gewonnen. Jetzt war sie eine von vier Teilnehmern aus dem Kreis Kleve, die es bis in die Landesrunde der Mathematikolympiade geschafft haben. Am Ende landete Julia auf dem dritten Platz. Sie gehört damit zu den besten Rechenkünstlern in Nordrhein-Westfalen.

„Klar gibt es auch Dinge, die ich nicht kann“, sagt Julia, „sogar sehr viel. In der Klasse ist immer ein Kind, das irgendwas besser kann als ich.“ Bei mathematischen Knobelaufgaben macht ihr dagegen keiner so schnell etwas vor. Die löst sie gerne auch in ihrer Freizeit. Richtig üben musste sie für den Wettbewerb jedenfalls nicht. Die Aufgaben hätten auch nicht viel mit normalem Matheunterricht zu tun, sondern seien vor allem kniffelige Textaufgaben. Für die Schulrunde durfte sie die sogar in Ruhe zu Hause bearbeiten. Die Kreisrunde fand dann im vergangenen Jahr in der Schule statt und war eher wie eine Klassenarbeit. Auch die Landesrunde wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dezentral in den einzelnen Schulen organisiert.