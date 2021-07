Integration am Niederrhein : Fremd, aber nicht hilflos

Geldern Beim Jugendmigrationsdienst in Geldern bekommen junge Menschen Hilfe, die aus anderen Ländern kommen. Es geht um mehr als Integration, geschaffen wird auch ein Stück Heimat und Perspektive für die Zukunft.

Begleitet und beraten hat sie auf ihrem Weg in eine unabhängige berufliche Zukunft Merle Kraft. Sie arbeitet beim Jugendmigrationsdienst (JMD) an der Friedrich-Spee-Straße in Geldern. An die Anfänge von Mehraneh Alambeigi in Geldern kann sie sich noch gut erinnern. „Sie war meine erste Klientin“, sagt Merle Kraft und lächelt. Seit September 2019 berät die Sozialpädagogin Jugendliche aus anderen Ländern. „Ich habe Glück gehabt, dass sie mich sehr gut verstanden hat, obwohl mein Deutsch nicht so gut war“, sagt Mehraneh Alambeigi. Die Fragen, die Jugendliche haben, sind sehr unterschiedlich. Mal geht es um eine Ausbildung, den Schulabschluss oder auch private Probleme. Eingebunden ist der Jugendmigrationsdienst in ein großes Netzwerk. Merle Kraft geht zum Beispiel in Schulen und stellt die Arbeit des Jugendmigrationsdienstes vor, auch Jobcenter und Behörden sind ihre Ansprechpartner wenn es um Hilfe und Unterstützung für die Jugendlichen geht.

Auch wenn Mehraneh Alambeigi nun in Deutschland lebt und sich eine Zukunft aufbaut, völlig abgekoppelt von ihrer alten Heimat ist sie nicht. „Ich verfolge die Nachrichten.“ Die politische Situation ist nicht gut. Es sei schwer, wenn nicht gar unmöglich, als Einzelner eine riesige Veränderung zu bewirken. „Ich versuche mich hier gut zu integrieren und eine Hilfe zu sein“, lautet deswegen ihr Plan für ihre neue Heimat Deutschland. Ein Foto-Projekt zeigt den Spagat, den es für die Jugendlichen bedeutet, das Vertraute hinter sich zu lassen und etwas Neues zu wagen in einem Land, dessen Sprache sie oft erst noch lernen müssen. In dem Projekt des JMD unter dem Titel „Was ist Heimat für mich?“ konnten Jugendliche in ihrer neuen Sprache ausdrücken, was sie bewegt. Für Krushnaraj Palasuppiramaniyam ist das seine Familie. Von 1983 bis 2009 dauerte der Bürgerkrieg in seiner alten Heimat Sri Lanka. Die Kämpfe haben Spuren hinterlassen und eine Perspektivlosigkeit. Ein Jahr hat er als Elektriker in seiner alten Heimat gearbeitet. Seit 2017 ist er in Deutschland. Vor der Ausbildung steht auch für ihn das Erlernen der Sprache an. Das Schwierigste: die Grammatik. Aber auch das Alphabet ist ganz anders als in Sri Lanka. Von Goch pendelt er täglich nach Geldern zum Sprachunterricht. „Ich glaube, dass sich für viele Heimat neu definiert“, sagt Merle Kraft über die diffuse Situation, in der sich die Jugendlichen befinden. In Deutschland denkt man: ach, ein Fremder. In ihrer Heimat geht es ihnen oft genauso, wenn sie nach vielen Jahren dorthin zurückkehren. Deswegen findet sie es schön, was einer ihrer Jugendlichen mal gesagt hat und hat es sich aufgeschrieben: „Ich bin nicht für einen Ort geboren. Die ganze Welt ist mein Heimatland.“