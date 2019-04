Winternam : Jugendlicher zündet Strohballen an

Winternam In Winternam hat vermutlich ein Jugendlicher etwa 30 Strohballen in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa 30 Strohballen sind in Winternam am Montag gegen 16 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf einem gepflasterten Privatgrundstück an der Straße Winternam. Die Feuerwehr löschte den Brand. Kinder sahen einen 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen, der das Stroh anzündete. Anschließend rannte er weg. Der Jugendliche ist etwa 1,70 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie weiße Sneaker. Hinweise an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.