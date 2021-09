Termin in Wachtendonk : Jugendliche fragen, der Weihbischof antwortet

Wachtendonk Das Team der Jugendkirche Münster lädt angehenden Firmanden und andere Jugendliche ein, mit Weihbischof Rolf Lohmann zu reden. Zum diesjährigen Abend der Reihe „Ask the bishop“ (Frag den Bischof) sind die Teilnehmer in das alte Wasserwerk in Wachtendonk eingeladen.

Zum diesjährigen Abend der Reihe „Ask the bishop“ (Frag den Bischof) sind die Teilnehmer ab 19.30 Uhr in das alte Wasserwerk in Wachtendonk eingeladen. Der Abend steht unter dem Motto „Außen Kirche, innen Konfetti?!“. Eva Brambrink von der Jugendkirche erläutert, dass die Kirche oft mit eher negativen Begriffen in Verbindung gebracht werden. Aber: „Wenn Jugendliche an Kirche denken, ist Konfetti wahrscheinlich nicht das Erste, das ihnen einfällt. Wieso probiert es die Kirche nicht mal mit Konfetti und dem richtigen Feiern? Warum bleibt häufig das altmodische Bild in den Köpfen der Jugendlichen? Was wünschen sich Jugendliche, um feiern und mitgestalten zu können?“ Die Jugendlichen können gerne schon vorab Fragen passend zum Thema, die Weihbischof Lohmann beantworten soll, per Direct Message an den Instagram-Kanal der Jugendkirche und an den „Ask the bishop“-Kanal oder per Mail an brambrink@bistum-muenster.de schicken. Wer vor Ort teilnehmen möchte – möglich sind sowohl ganze Gruppen als auch einzelne Jugendliche – muss sich per Mail an jugendkirche@bistum-muenster.de anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Alle anderen können über den Link live.jugendkirche-muenster.de zuschauen.