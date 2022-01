Gelderland : Junge Musiker bei „Jugend musiziert“ ausgezeichnet

Gelderland Beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ haben einige Teilnehmer aus dem Gelderland schöne Leistungen gezeigt. Einige qualifizierten sich für den Landeswettbewerb.

Die Kreismusikschule gratuliert zu insgesamt acht Preisen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Der Wettbewerb fand am vergangenen Samstag für unterschiedliche Solo- und Ensemblewertungen in Moers statt. Die Kinder und Jugendlichen spielten dabei in verschiedenen Altersgruppen. Die Ergebnisse bei den Solobewertungen Violine: Leander Waldmann aus Issum (Altersklasse IB, 20 Punkte/ 2. Preis), Oskar Kouwenberg aus Kleve (IB, 20 Punkte/ 2. Preis), Michael Hsu aus Geldern (II, 23 Punkte/ 1. Preis), Jakob Schmeling aus Bedburg-Hau (III, 21 Punkte, 1. Preis), Tara Bongardt aus Issum (IV, 24 Punkte, 1. Preis), Eva-Marie Zimmer aus Geldern (V, 21 Punkte, 1. Preis). Für Michael Hsu und Tara Bongardt geht es weiter im Landeswettbewerb. Die Ergebnisse bei der Ensemblewertung Duo Klavier und ein Holzblasinstrument: Lena Rütten aus Kleve (III, Querflöte, 20 Punkte/ 2. Preis, Maret Joeken aus Kleve (III, Klavier, 20 Punkte, 2. Preis).