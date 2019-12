Jugendbuch-Kolumne : Die Schattenseiten der Adelshäuser

Melissa Akouete, 13 Jahre alt, liest leidenschaftlich gerne und schreibt die Jugendbuch-Kolumne für die Familienseite "Wie hier - Familien am Niederrhein". Foto: Bianca Mokwa

Kreis Kleve Unsere Kolumnistin empfiehlt das Buch „Royals“ von Rachel Hawkins, in dem Daisy die weniger glamourösen Seiten des Berühmtseins erlebt.

Haben nicht alle mal geträumt, Teil einer königlichen Familie zu sein? Für Daisy ist es eher ein Albtraum, als sie erfährt, dass ihre große Schwester Eleanor mit dem Kronprinzen von Schottland verlobt ist. Eigentlich findet Daisy Alex ganz sympathisch, doch als sie und ihre Familie von lästigen Paparazzi verfolgt werden und sie Berichte über sich in Klatschmagazinen liest, findet sie die Idee nicht mehr so toll, dass ihre Schwester die Prinzessin von Schottland werden soll.

Da schon im Winter geheiratet werden soll, fliegt Daisy mit ihren Eltern im Sommer nach Schottland, um die königliche Familie kennenzulernen und um ins Protokoll eingeführt zu werden. Daisy hat nicht wirklich Lust, ihren Sommer im kalten und zugigen Schottland zu verbringen. Dass sie dafür ihren Urlaub mit ihrer besten Freundin absagen muss, macht es auch nicht besser. In Schottland angekommen ist es genau so, wie sie es erwartet hat: Es ist kalt, sie muss langweilige Manieren lernen und so viel Tee trinken, dass sie ihn nicht mehr sehen kann.

Daisy muss auch die strenge Königin von Schottland kennenlernen, was nicht so einfach ist, wenn die Mutter sehr nervös vor sich hinplappert und der Vater sehr direkt ist. Dann trifft sie die sogenannten „königlichen Chaoten“, wo Alex’ Bruder, Prinz Sebastian, der Anführer ist, und es wird doch noch ein unterhaltsamer Aufenthalt, bei dem Daisy viele typische schottische Sachen macht und sich manchmal nicht ganz so gut benimmt. Deshalb muss Miles, eines der Mitglieder der „Chaoten“, dafür sorgen, dass Daisy sich benimmt.

Ob sich die beiden so gut verstehen, könnt ihr in dem Buch „Royals“ von Rachel Hawkins nachlesen. Ich finde das Buch sehr witzig, und man erfährt auch die Schattenseite vom Berühmtsein. Es ist sehr gut geschrieben, sodass man es in einem durchlesen kann, wenn man Zeit hat. Es kostet etwa 15 Euro und es ist ein Taschenbuch, also perfekt, um es an Weihnachten zu verschenken oder es an den Feiertagen zu lesen.