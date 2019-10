Jugendamt in Geldern : Immer mehr Meldungen über gefährdete Kinder

Foto: dpa/Patrick Pleul Viele Kinder und Jugendliche melden sich selbst beim Jugendamt wegen einer Gefährdung.

Geldern Wenn ein Kind geschlagen, misshandelt oder vernachlässigt wird, muss das Jugendamt Geldern eingreifen. 14 Mal wurden Kinder in diesem Jahr aus ihren Familien genommen. Und es gab bereits jetzt so viele Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdungen wie nie zuvor.

Es ist wohl der größte Eingriff, den es in einer Familie geben kann: Ein Kind muss das eigene Zuhause verlassen und in eine Pflegefamilie ziehen. Inobhutnahme nennen die Mitarbeiter vom Jugendamt das und kommt auch in Geldern immer wieder vor. Bis zum 1. Oktober hat das Jugendamt in diesem Jahr 14 Mal Kinder aus Familien herausgenommen – mal für wenige Tage, mal für eine längere Zeit.

Wer zurückschaut, der sieht schnell: Die Zahl der 14 Inobhutnahmen ist im Vergleich zu anderen Jahren recht klein. Auf dem höchsten Stand waren die Inobhutnahmen im Jahr 2015. Das Jahr, in dem Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen. „Das lag tatsächlich an der Inobhutnahme der minderjährigen Flüchtlinge, die werden genauso behandelt wie alle anderen Kinder aus Gelderner Familien“, sagt Dezernent Helmut Holla. Jetzt habe sich die Zahl wieder auf ein durchschnittliches Maß eingependelt.

Deutlich häufiger gibt es jedoch Meldungen über mögliche Gefährdungen des Kindeswohls. Die klettern 2019 wohl auf ein Hoch, das es so bisher noch nicht in Geldern gegeben hat. 104 Verdachtsfälle hat das Jugendamt der Stadt bis zum 1. Oktober registriert. Der bisherige Höchstwert lag bei 102 Fällen im gesamten Jahr 2017.

Allerdings bestätige sich nicht jede Meldung auch als tatsächliche Gefährdung, sagt Walburga Bons, Leiterin des Jugendamts. Sozialdezernent Helmut Holla spricht sogar davon, dass Verdächtigungen ausgenutzt würden, um unliebsame Nachbarn grundlos anzuschwärzen. „Das sind keine Einzelfälle“, sagt Holla. „Sonst würden wir es nicht derart registrieren.“

Dennoch müsse das Jugendamt zunächst einmal jedem Verdacht nachgehen – ein großer Teil der Meldungen käme schließlich auch direkt von den betroffenen Kindern und Jugendlichen, so Holla. „Wir beraten in einem pädagogischen Team über den Fall, sprechen mit Kinderärzten und Kindergärten, um uns ein größeres Bild zu machen“, sagt Walburga Bons. „Dann machen wir einen Hausbesuch und zur Inobhutnahme kommt es nur dann, wenn die Zustände, die uns dort begegnen, so schlimm sind, dass man ein Kind dort nicht lassen kann.“

Bei dieser schwerwiegenden Entscheidung werde auch immer, wenn möglich, das Kind einbezogen, sagt Bons. Die Entscheidung richte sich auch nach dem Alter. „Für einen Säugling ist die Gefährdung deutlich höher als bei einem Sechs- oder Siebenjährigen, mit dem kann man schon reden.“

Um eine Kindeswohlgefährdung überprüfbar zu machen, halten sich die Mitarbeiter des Jugendamts an eine Checkliste. Immer zu zweit besuchen sie die Familie und füllen den Bogen aus. Wirkt das Kind distanzlos oder aggressiv? Sind Körperpflege, Sprache, Motorik oder Ernährung beeinträchtigt? Verhalten sich die Eltern kooperativ, sind sie verwirrt oder alkoholisiert? Wie sieht das Zuhause aus, ist das Kind dort sicher? Anhand dieser Bewertungskriterien entscheiden die Mitarbeiter des Jugendamts, ob eine Gefährdung besteht und wie es mit dem Kind weitergeht.

Das Jugendamt kann die Inobhutnahme bei einer akuten Gefährdung sofort vollziehen, muss aber umgehend das Familiengericht hinzuziehen – es sei denn, die Eltern des Kindes sind mit der Inobhutnahme einverstanden. „Wenn wir das Einverständnis der Eltern haben, nehmen wir das Kind in Kurzzeitpflege. Es bleibt also bis zu einem halben Jahr in einer Pflegefamilie, bis sich die Eltern regeneriert haben und wir eine Rückführung planen können“, sagt die Jugendamtsleiterin. „Das ist der optimale Fall. Der nicht so optimale ist, wenn die Eltern keinerlei Einsicht zeigen.“

Dann obliegt die Entscheidung über die Inobhutnahme dem Gericht. Hierzu wird das Familiengericht sowohl mit den Eltern als auch mit dem Jugendamt, Sozialarbeitern, Pädagogen und Psychologen in Kontakt treten, um die Situation einzuschätzen.