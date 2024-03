Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ Schüler der Kreismusikschule wieder erfolgreich

Der zwölfjährige Moritz Bones aus Geldern erhielt mit 18 Punkten in der Altersgruppe III einen 3. Preis in der Solowertung Trompete. Ebenfalls in dieser Wertung erhielt Tom Schönfeldt, 16 Jahre aus Straelen, in der Altersgruppe V einen 2. Preis mit 21 Punkten. Jakob Schmeling, 13 Jahre aus Bedburg-Hau, erhielt in der Solowertung Blockflöte, Altersgruppe III, 21 Punkte und einen 2. Preis. Ebenfalls 13 Jahre alt, erspielte sich Kolja Meschendörfer in der Kategorie Posaune Solo einen 2. Preis mit 22 Punkten. Die 15-jährige Lena Rütten aus Kleve erhielt in der Kategorie Querflöte Solo in der Altersgruppe IV einen 2. Preis mit 21 Punkten.