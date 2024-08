Aus Liebe zum Bergbau Langjährige Gewerkschaftsmitglieder wurden geehrt

Die Jubilare die im Jahr 2024 und in den Folgejahren, ihr 70-, 75- oder sogar 80-jähriges Gewerkschaftsjubiläum feiern, sollen mit einem Präsent schon vor der großen Jubilarfeier beim traditionellen Herbstfest persönlich geehrt werden. So wurde es bei der Klausurtagung der IGBCE-Ortsgruppe Linker Niederrhein im Landhaus Beckmann beschlossen. IGBCE ist die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Der Grund für den Beschluss: In der Ortsgruppe habe man es schon oft erlebt, dass viele der langjährigen Jubilare aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an der großen Feier teilnehmen können. Das bewog die Teilnehmer des Vorstandes der IGBCE-Ortgruppe Linker Niederrhein, die Statuten zu ändern und die Jubilare vorab zu ehren. Die große Jubilarfeier im Rahmen des Herbstfestes findet in diesem Jahr am 23. November ab 17 Uhr in den Lindenstuben, Stauffenbergstraße 37 in Geldern statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr.