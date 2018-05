Kerken : Jubiläumswallfahrt von St. Dionysius nach Kevelaer

Kerken 375 Jahre Pfarrei St. Dionysius Kerken: Unter dem Motto "Suche Frieden" lädt die Pfarrei alle Pfarreimitglieder ein, an der Jubiläumswallfahrt nach Kevelaer am Sonntag, 3. Juni, teilzunehmen. Der Einzug mit allen Pilgern, Bruderschaften und Musikverein beginnt um 7.30 Uhr am Bahnhof.

Von dort zieht man für einen kurzen Gruß bei der Gottesmutter zur Gnadenkapelle, bevor um 8.15 Uhr die Messe in der Basilika gefeiert wird. Das Kerzenopfer erfolgt im Anschluss in der Kerzenkapelle. Der Zug fährt um 13.50 Uhr ab Kevelaer zurück. Die Gottesdienste in den Kirchen der Pfarrei entfallen am Sonntag.

(RP)