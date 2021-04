Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen : 650.000 Euro für Straelens Vereine

STRAELEN Seit 25 Jahren gibt es die Jubiläumsstiftung der städtischen Sparkasse. Ihre Spenden haben viele Vorhaben erst möglich gemacht. Das Kuratorium tagt im Mai wieder.

Die Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen wurde 1996 anlässlich des 100. Geburtstages der Sparkasse gegründet. Sie ist mittlerweile 25 Jahre erfolgreich in Straelen tätig und dokumentiert die Verbundenheit der Sparkasse zur Region. Die Sparkasse hat das Stiftungskapital im Laufe der Jahre auf insgesamt 2,225 Millionen Euro aufgestockt. Das Geld verbleibt als Grundvermögen in der Stiftung.

Die aus dem Grundvermögen erwirtschafteten (Zins)Erträge werden jährlich an gemeinnützige Straelener Vereine, Einrichtungen und Institutionen ausgeschüttet. Im Laufe der Jahre konnte die Stiftung insgesamt mehr als 650.000 Euro für mehr als 250 Maßnahmen, Anschaffungen und Projekte in Straelen zur Verfügung stellen. Mit dieser finanziellen Unterstützung konnten viele Vorhaben ermöglicht oder unterstützt werden.

Michael Wolters, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes und zuvor 15 Jahre im Kuratorium der Sparkassenstiftung tätig, erinnert sich an viele Unterstützungen in den vergangenen Jahren: „Beispielsweise konnten wir mehrfach Anschaffungen von Küchenutensilien, Matratzen und Spielgeräten für das Sauerlandlager unterstützen. Die Einrichtung der Bürgerhalle in Herongen wurde durch einen namhaften Betrag aus der Stiftung ermöglicht. Der SC Auwel-Holt profitierte bei der Einrichtung des neu gestalteten Vereins- und Jugendraumes am Sportgelände von einer großzügigen Zuwendung, und in Broekhuysen haben wir die Neugestaltung des Außenspielbereichs der Kindertagesstätte St. Cornelius finanziell begleiten können.“