20 Jahre „High Fidelity“ in Walbeck Hit-Feuerwerk mit ein wenig Melancholie

Das bombastischste Stück des Abends war der Simon-and-Garfunkel-Evergreen „Bridge Over Troubled Water“. Hier entfaltete das Orchester seine Klangvielfalt und Klangbreite vollständig. Wo früher bei Balladen die Feuerzeuge entzündet wurden, sind es heute die Handylichter. Bei „Symphonie“ von Silbermond war es so weit. Das gesanglich vertrackte „Under Pressure“ von Queen wurde gut gemeistert. „Total Eclipse Of The Heart“ (Bonnie Tyler) und „I Would Do Anything For Love“ (Meat Loaf) waren Beispiele dafür, wie gut „High Fidelity“ komplexe Songs interpretieren kann. 23 Uhr war längst vorbei, als der letzte Song des regulären Programms verklang. Und natürlich riefen die Fans nach Zugabe. Die wurde ihnen gleich doppelt gewährt. Alanis Morissettes „You Oughta Know“ kam in einer ruhigen Version daher. Und dann war bei Andreas Bouranis „Auf uns“ noch einmal Party angesagt.