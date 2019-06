Sevelen : Jubiläumskirmes im Hexenland

SEVELEN 50 Jahre Vereinsgemeinschaft – 50 Jahre gemeinsame Kirmes. Ein umfangreiches Programm erwartet die Besucher im Festzelt bei den doppelten Feierlichkeiten. Vom 28. Juni bis 2. Juli geht es in Sevelen rund.

Die Vereinsgemeinschaft Sevelen 1969 hat für das fünftägige Programm im Festzelt am Clemens-Pasch-Platz die hochkarätigen Bands Valentino, Victoria – das Helene-Fischer-Double, Enjoy, Saturn und Two for You als Stimmungsmacher im Zelt und zehn Musikkapellen für den Festumzug am Sonntag verpflichtet. Montag kommt noch Zauberer Schmitz-Backes hinzu. Nach dem Festakt am Donnerstagabend beginnt am Freitag das Programm um 20.30 Uhr mit der beliebten Hexenparty im Festzelt auf dem Clemens-Pasch-Platz.