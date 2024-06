Jubiläumskonzert in Geldern Barbershop Blend feiert 40. Geburtstag

Ein großes Jubiläumskonzert findet am Samstag, 14. September, in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern statt. Als Gäste werden dort die A-capella-Quartette „Take Four“ und „O-Ton“ erwartet. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Karten können per E-Mail an kartenbestellung@barbershop-blend.de oder bei allen Mitgliedern erworben werden. Sie kosten im Vorverkauf 18, ermäßigt zehn Euro, an der Abendkasse 20 beziehungsweise zwölf Euro.