Kirchliches Leben : 50. Gottesdienst „anders“ in Straelen

Straelen Seit 2014 leitet Pfarrer Christian Werner die besondere Messe: Sie wird zusammen von katholischen und evangelischen Christen gefeiert. Dieses Mal mit dem Thema „Was uns Halt gibt“.

„Was uns Halt gibt“ lautet das Thema des 50. Gottesdienstes „anders“ mit Pfarrer Christian Werner. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 11. September, ab 10.30 Uhr in der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen, Bahnstraße 25 statt. Das ist für den Geistlichen schon etwas Besonderes, der 50. Gottesdienst „anders“. Diese Gottesdienste hatte er vorher noch nicht erlebt. Erst in Straelen nahmen sie Gestalt an, unterstützt vom Presbyterium der Gemeinde. Von Januar 2014 – leider unterbrochen durch die Corona-Pandemie – bis heute. Seitdem gab es immer ein anderes Thema, also immer wieder die Herausforderung, sich in das jeweilige Thema hineinzuarbeiten, um zur Lebenshilfe und zur Glaubenshilfe zu ermutigen.