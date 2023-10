Jubiläum bei der Alfons Vogel e.K. in Geldern Sie sorgen seit 60 Jahren in Geldern für den Durchblick

Sechs Jahrzehnte ist es her, dass Alfons Vogel nach Geldern zog. 1963 gaben sich Alfons und Doris Vogel, geborene Aengenheyster, nicht nur das Ja-Wort, sondern schnürten parallel geschäftlich ein zweites Band. Der Westfale war als Doppel-Meister nach Geldern gekommen. „Mein Vater Bernhard sagte immer: Junge, auf einem Bein kannst du nicht stehen. Er hat kräftig mitgewirkt“, erinnert sich Alfons Vogel. Nachdem er Uhrmachergeselle war, kam er ins Elternhaus zurück und sein Vater verkündete, er habe ihm eine weitere Lehrstelle besorgt: als Optikgeselle. Seine Ausbildung rundete er in Hamburg mit dem Besuch der Meisterschule für Uhrmachermeister und in Berlin mit dem Besuch der Fachschule für Optik ab. Er wurde Phototechnik-Augenoptikermeister und zudem staatlich geprüfter Augenoptiker. Eine fachliche Bereicherung, die ihn zum gefragten Spezialisten machte und schließlich an den Niederrhein führte. Der Start ins Geschäftsleben des jungen Paares begann mit der Nachfolge des Juweliers Heringer an der Bahnhofstraße. Doch das Geschäft wurde bald zu klein.