Issum : Ein Lob auf das Ehrenamt im Altbierdorf

Bürgermeister Clemens Brüx (l.) gratuliert mit Hubert Neeven (r.) den Vertretern der Vereine zum Josef-Diebels-Bürgerpreis. Die Urkunde bekamen das Team der katholischen öffentlichen Bücherei Sevelen, die Issumer Landfrauen und das Rüseldensdagskomitee. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Josef-Diebels-Preis zeichnet jedes Jahr Ehrenamtliche aus. Diesmal haben die Issumer Landfrauen, das Team der katholischen Bücherei Sevelen und das Rüseldensdagskomitee 2500 Euro für ihr „außergewöhnliches Engagement“ bekommen.

Der Song „Ein schöner Tag“ lief in Dauerschleife. Das hatte auch seinen Grund. Im Issumer Ratssaal wurde der Josef-Diebels-Bürgerpreis verliehen. Laut Urkunde geht der an Einzelpersonen und Vereine, die ein „außergewöhnliches Engagement“ an den Tag legen. Oder wie es Issums Bürgermeister Clemens Brüx ausdrückte: Es geht um Menschen, die mehr tun, als sie müssten. Und: „Was Sie tun, ist groß“, denn es sorge für Lebensqualität in der Gemeinde.

Über das Lob und ein Preisgeld durften sich die Issumer Landfrauen freuen, das Rüseldensdagskomitee und das Team der katholischen öffentlichen Bücherei in Sevelen. Für das Team der Bücherei nahm Katharina Kleinenhammann die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 750 Euro entgegen. „Wir waren überrascht, wir sind ja so eine kleine Gruppe“, sagte sie in ihrer kleinen Dankesrede, in der sie die Mitprämierten beglückwünschte. Bürgermeister Brüx machte noch einmal deutlich, dass es nicht auf die Größe der Gruppe ankomme, auch Einzelpersonen können für den Josef-Diebels-Bürgerpreis vorgeschlagen werden. Was zählt, ist das Engagement.

Info Die Jury und die Tradition des Preises Wer Über die Vergabe des Josef-Diebels-Bürgerpreises entscheidet eine Jury. Die setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister der Gemeinde Issum, einem Vertreter der Brauerei Diebels, dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins, dem Vorsitzenden der Vereinsgemeinschaft Sevelen und dem Vorsitzenden des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses zusammen. Wann Den Preis gibt es seit 2003. Damals feierte die Issumer Brauerei ihr 125-jähriges Bestehen.

Und darüber konnte er einiges aus dem Vorschlag für die Bücherei entnehmen. Die meisten Mitglieder des Teams sind seit 20 Jahren dabei. In der Urkunde heißt es, dass es lobenswert sei, die Lesebereitschaft zu fördern. Zudem diene die Bücherei der Informationsbeschaffung. Mit einem Jahresbeitrag von einem Euro und zehn Cent Ausleihgebühr ist das erschwinglich.

Für die Unterbreitung von qualifizierten Bildungs- und Freizeitangeboten wurden die Issumer Landfrauen prämiert und konnten sich ebenfalls über 750 Euro freuen. Brüx bedankte sich ausdrücklich bei der langjährigen Vorsitzenden Sigrid Tomse. Ihre Nachfolgerin ist Birgit Claus. In ihrer Dankesrede wies sie darauf hin, dass jeder ein kleines Stück dazu beitrage, dass so viele Sachen im Verein auf den Weg gebracht werden können.

Den Blick für andere weitete auch Gerd Jungbluth. Er nahm die Urkunde und das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro für das Rüseldensdagskomitee entgegen. „Wir schaffen nur die Voraussetzungen, mehr ist das nicht“, sagt er bescheiden. Das Lob gelte den Vereinen und den Wagenbauern, die den Rüseldensdagszug zu dem machen, was er ist. Und der Feuerwehr und den Leuten vom Ordnungsamt, ohne die so eine Veranstaltung nicht denkbar wäre.

Jungbluth erinnerte in seiner Rede an die drei Gründer des Zuges, Hermann Teloo, Heinz Halmanns und Heinz Magis, die vor mehr als 40 Jahren in der Gaststätte Droste bei einem Bierchen zusammen saßen und die Idee für einen Karnevalszug in Issum auf den Weg brachten. In der Urkunde steht, dass das Rüseldensdagskomitee das Brauchtum in der Gemeinde lebendig halte und ihr Engagement anderen Menschen Freude bereite. In einer kleinen Geschichte machte Hubert Neeven, der die Diebels-Brauerei in der Jury vertrat, deutlich, was Ehrenamt ausmacht.

Er erzählte die Geschichte von einem kleinen Jungen, der an den Strand gespülte Seesterne aufhob und zurück ins Meer trug. Ein Mann fragte ihn, was das soll, angesichts der Menge der an den Strand gespülten Seesterne. Das sei doch ein sinnloses Unterfangen. Der Junge antwortete, dass es für diesen einen Seestern, der zurück ins Meer könne, den Unterschied mache. So sei es auch mit den Ehrenamt. Für die Menschen, die erreicht werden, lohnt sich der Einsatz.