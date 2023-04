Auszeichnung Tekath-Förderpreis für Dr. Jos de Weerd

Jurymitglied Drs. Jos Schatorjé begründete anhand spezifischer Beispiele in seiner Laudatio die Entscheidung der Jury für die Forschungsarbeit de Weerds, der 2021 an der Vrije Universiteit Amsterdam promovierte. So erfordere die Beschäftigung mit der Geschichte des Mittelalters an sich schon eine fachübergreifende Betrachtung, da beispielsweise die starke Verflechtung von Politik, Religion und Kultur die Begebenheiten dieser Zeiten stark beeinflusst haben. Ausführlich erörterte der Laudator dies an den einzelnen Kapiteln der Dissertation de Weerds, „De Veluwe gerefor­meerd“, in denen die gegensätzlichen (Macht-)Bewegungen von katholischer und protestantischer Kirche deutlich werden.