Helfer in Straelen : Wenn Johannes zum Quatschen kommt

Info

Organisation Den Verbund Heilpädagogischer Hilfen (HPH) des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) bilden das LVR-HPH-Netz Niederrhein, das LVR-HPH-Netz Ost und das LVR-HPH-Netz West. Das LVR-HPH-Netz Niederrhein (Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen Niederrhein des Landschaftsverbandes Rheinland) bietet Frauen und Männern mit geistiger und mehrfacher Behinderung individuelle Wohn- und Unterstützungsleistungen in mehr als 22 Städten und Gemeinden in den Kreisen Kleve, Wesel und in Duisburg.

Beschäftigte Über 1000 Mitarbeitende erbringen in über 35 LVR-Wohnverbünden im Rahmen des Ambulant Betreuten und stationären Wohnens differenzierte Unterstützungsleistungen. „Hilfen aus einer Hand“ beinhalten im Ambulant Betreuten Wohnen neben den Leistungen zur Teilhabe auch Leistungen der ambulanten Pflege. Die sechs LVR-Heilpädagogischen Zentren bieten breitgefächerte Leistungen zur tagesstrukturierenden Beschäftigung und Bildung sowie abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten.

Kontakt Wer Interesse an einem freiwilligen Engagement im LVR-HPH-Wohnverbund Karl-Leisner-Straße hat, meldet sich unter Telefon 02834 708990.