Versicherung für ukrainische Autos : Flüchtlingen Sorge vor Regress nehmen

Viele Menschen flohen mit ihren Autos aus der Ukraine. Foto: dpa/Patrik Uhlíø

Interview Straelen Der Inhaber der Axa-Generalvertretung in Straelen erklärt, wie ukrainische Fahrzeuge versichert sind. Und was für deutsche Autos in der Ukraine und Russland gilt.

Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten, kommen zum Teil in ihren Autos nach Deutschland. Wie sieht es mit deren Versicherungsschutz aus?

Johannes Pieper Flüchtende aus der Ukraine kommen auch per Pkw nach Deutschland. Darunter sind Fahrzeuge, die aufgrund der Notlage nicht über eine hier gültige Kfz-Haftpflichtversicherung verfügen – etwa die „Internationale Versicherungskarte für Kraftverkehr“ (IVK, besser bekannt als „Grüne Karte“) oder eine eigens abgeschlossene Grenzversicherung.

Johannes Pieper, Axa-Generalvertretung Straelen. Foto: Pieper

Dürfen die hier dann fahren?

Pieper Ohne gültigen Versicherungsschutz ist das Fahren in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat jedoch entschieden, dass die deutschen Versicherer mögliche Kfz-Haftpflichtschäden unversicherter ukrainischer Pkw in Deutschland übernehmen, um damit das Fahren auf deutschen Straßen zu ermöglichen. In dieser humanitären Notlage wollen die deutschen Versicherer dazu beitragen, dass ukrainische Flüchtende sich auf das Essentielle konzentrieren können.

Was passiert, wenn’s kracht?

Pieper GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen hat erklärt, dass Schäden, die von unversicherten ukrainischen Pkw verursacht werden, von den in Deutschland tätigen Versicherern getragen werden. Im Falle eines Unfalls tragen die deutschen Versicherer die Schäden. Fahrer der ukrainischen Pkw müssen nicht befürchten, in Regress genommen zu werden.

Wie lange gilt diese Regelung?

Pieper Die Übernahme der Schäden gilt zunächst bis zum 31.Mai 2022.

Wer ist im Falle eines Falles der Ansprechpartner?

Pieper Die Regulierung übernimmt das Deutsche Büro Grüne Karte. Betroffene können sich nach einem Unfall dorthin wenden. In der Regel sind die Agenturen vor Ort behilflich.

Welche Schäden sind gedeckt?

Pieper Geschädigte sind nach einem Unfall im Rahmen der geltenden Mindestdeckungssumme geschützt. Diese liegt für Personenschäden bei 7,5 Millionen Euro, für Sachschäden bei 1,22 Millionen Euro und für Vermögensschäden bei 50.000 Euro.

Wie sieht es mit deutschen Fahrzeugen in der Ukraine aus?

Pieper Die Ukraine gehört zum Geltungsbereich der IVK, wir bieten dort grundsätzlich Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflicht (KH) und Kasko. Allerdings gelten gemäß der Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) die Ausschlüsse Krieg, innere Unruhen und Maßnahmen der Staatsgewalt (mittelbar und unmittelbar) bei Kasko, Schutzbrief, Insassenunfall und Fahrerschutz Die Schadenersatzversicherung bei Auslandsreisen gilt nur innerhalb der EU-Staaten und ist insofern ohnehin ausgeschlossen.

Und was ist mit deutschen Fahrzeugen in Russland?