Neue Single : Johannes Oerding kehrt mit „Plan A“ zurück

Kapellen Der Popsänger mit Gelderner Wurzeln meldet sich mit einer neuen Single zurück. Außerdem startet im April die neunte Staffel von „Sing meinen Song“ mit ihm als Gastgeber.

Einige Zeit war es ruhig um ihn. Jetzt meldet sich Popsänger Johannes Oerding , der in Kapellen aufgewachsen ist, auf einem Straßenfest in Geldern entdeckt wurde und mittlerweile in Hamburg lebt, gleich auf mehreren Kanälen zurück. Die wichtigste Nachricht für alle Fans: Es gibt neue Musik.

Die Single ist ein Vorbote seines neuen Albums, das voraussichtlich im Herbst erscheint. Wie es heißen soll und wann genau es erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Es ist der Nachfolger von „Konturen“ aus dem Jahr 2019. Und das ist die schlechte Nachricht: Sämtliche Nachholtermine aus den vergangenen beiden Jahren müssen gecancelt werden. Dafür soll es im Sommer zahlreiche Open-air-Konzerte geben, unter anderem in Köln (14. Juli) und in Bochum (20. und 21. August).

Außerdem startet am Dienstag, 26. April, die neunte Staffel von „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ auf Vox. Zum zweiten Mal schlüpft Johannes Oerding in die Rolle des Gastgebers. Nachdem die Sendung im vergangenen Jahr pandemiebedingt an den Weißenhäuser Strand (Ostsee) verlegt werden musste, kehrt er nun mit seinen Gästen nach Südafrika zurück. Mit dabei sind diesmal: Pop-Sänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band „Nightwish“, das Musiker-Duo „SDP“ Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin Lotte, der Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin Elif. Die Folge, in der Johannes Oerding im Fokus steht, ist für den 7. Juni geplant.