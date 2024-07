Die Gerüchteküche brodelt Ist Sänger Johannes Oerding frisch verliebt?

Scheint so, als sei der in Geldern-Kapellen aufgewachsene Sänger Johannes Oerding nun offiziell wieder vergeben. Schon seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, dass der Sänger („An guten Tagen“), der sich in diesem Jahr eine Auszeit genommen hat, wieder in festen Händen sei. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, habe der 42-Jährige das Herz von Yvonne Goldschmidt erobert. Demnach hatte die Anfang 30-Jährige zunächst als Redakteurin in seinem Social-Media-Team gearbeitet und war unter anderem für die Backstage-Bilder bei seinen Konzerten und seine Instagram-Posts zuständig. Sie gehörte auch mit zu dem Team, das den Musiker im vergangenen Jahr zum „Heimspiel“-Konzert in Kapellen am 12. August begleitet hatte.