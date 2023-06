Motto: Schön zuhause Stadt woanders Sevelenerin gewinnt beim „Perfekten Dinner“

Sevelen/Oermten · In der kurzen Pfingstwoche konnte sich die 28-Jährige gegen ihre Mitkandidaten durchsetzen. Und das, obwohl sie zunächst gar nicht an den Sieg dachte. Die Suppe hatte es nämlich in sich.

05.06.2023, 15:18 Uhr

Joana Ehleben war bei „Das perfekte Dinner“ dabei. Foto: Veranstalter

Damit hatte sie nicht gerechnet: Joana Ehleben aus Sevelen trat beim „Perfekten Dinner“ an und gewann. „Ich dachte, es wäre mal eine witzige Erfahrung und eigentlich bin ich nicht mit dem Gedanken angetreten, zu gewinnen“, sagt die 28-Jährige über das Mitmachen bei der bekannten Fernsehsendung. Für ihren Abend, der unter dem Motto „Schön zuhause Stadt woanders“ stand, bekam sie 25 Punkte von ihren Mitkandidaten. In der kurzen Pfingstwoche wäre die Höchstpunktzahl 30 gewesen. Am Donnerstag setzte sich Joana Ehleben bereits an die Spitze der Gruppe (wir berichteten). Am Freitag konnte ihr nur noch Kandidat Thilo gefährlich werden. Der hatte ein ambitioniertes Menü geplant. „Ich hab`es zeitmäßig vergeigt“, stellte er aber selbstkritisch fest. Auf den Hauptgang mussten seine Gäste lange warten, das Dessert wurde erst zu später Stunde serviert. So gab es für ihn insgesamt nur 23 Punkte. Damit gerechnet, dass die am Ende siegen würde, hatte Joana Ehleben auch deswegen nicht, weil ihre Suppe versalzen war. Sehr charmant begründete sie es damit, dass sie unsterblich in ihren Freund verliebt sei. Sevelenerin macht beim Perfekten Dinner mit Public Viewing für Kochsendung Sevelenerin macht beim Perfekten Dinner mit Von ihren Gästen gab es für das Essen und die Gastgeberqualitäten zwei Mal acht und einmal neun Punkte. Die Höchstpunktzahl, die jeder Kandidat pro Menü vergeben kann, liegt bei zehn Punkten. Das Siegermenü der Sevelenerin bestand aus einem Blumenkohlcremesüppchen mit Bacon und Croûtons, als Hauptspeise servierte Joana Ehleben geschmortes Rind mit zweierlei Knödeln und Rotkohl, zum Dessert gab es Herrencreme und Cheesecake.

(bimo)