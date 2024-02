Jazz-Reihe im Refektorium Jo Aldingers „Downbeatclub“ in Geldern zu Gast

Das Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Geldern präsentiert am Dienstag, 19. März, um 20 Uhr eine „etwas andere“ Jazz-Veranstaltung. Jo Aldingers „Downbeatclub“ stellt im Refektorium am Ostwall 22 in Geldern seine neue Platte „Happy Planet“ vor. Zu hören sind rockige, Blues-basierte Riffs, die an Bands der 70er Jahre denken lassen wie The Meters. Der lässig-funkige Groove samt Hammond-Orgel erinnert dagegen an John Scofield oder das Trio Medeski, Martin & Wood.