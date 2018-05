Geldern : Jetzt sogar zwei Biber im Rayerssee

Foto: Johannes Beecker

Geldern GELDERN (zel) Die Fotos und das Video von Johannes Becker über den Biber im Rayerssee haben für viel Aufsehen gesorgt. Und jetzt hat der 63-Jährige bei einem erneuten Spaziergang am See eine überraschende Entdeckung gemacht: Der Biber ist nicht alleine. Diesmal tummelten sich zwei Exemplare im Wasser und am Ufer. Wieder hielt Becker mit seiner Kamera drauf. Er vermutet, dass es sich bei dem Duo um ein Pärchen handelt.

Womöglich sei demnächst sogar mit Nachwuchs in dem See zwischen Krankenhaus und Seehotel zu rechnen. Wie berichtet, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass der Biber im Kreis Kleve wieder heimisch geworden ist. An der Hochschule Rhein-Waal läuft ein Projekt, um die Verbreitung der Tiere zu erfassen. Man geht davon aus, dass es derzeit rund 300 Exemplare im gesamten Kreis gibt.

(RP)