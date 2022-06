Projekt in den Sommerferien : Summer School der Gesamtschule

Freuen sich auf die nächste Summer School an der Gesamtschule (v.l.): Süleyman Kuzguncu (LTZ Gelderland), Gesamschülerin Rayan, Dr. Birgit Hartmann, stellvertretende Schulleiterin der Gesamtschule, David Brands, didaktischer Leiter an der Gesamtschule, Anne Johanning (Leiterin LTZ Gelderland ), Gesamtschüler Daym und Arne Beckert (LTZ). Foto: Stadt Geldern/Terhorst

Geldern Jeweils zwei Wochen lang können die Schüler in Geldern Lerninhalte aus dem vergangenen Schuljahr in der Betreuung wiederholen, vertiefen und festigen. Anmeldungen sind auch kurzfristig möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der erfolgreichen Erstauflage vor zwei Jahren bietet die Gesamtschule Geldern auch in diesem Jahr für ihre Schüler wieder eine Summer School an. Das teilt die Stadt Geldern mit. Partner ist in diesem Jahr das Lern- & Therapiezentrum Gelderland. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Förderprogramm „Aufholen nach Corona“. Für die Kinder ist die Teilnahme kostenlos.



Zeitraum Die „Summer School“ findet in zwei Blöcken statt: der erste Block in der zweiten und dritten Ferienwoche (4. bis 14. Juli), der zweite Block in der vierten und fünften Ferienwoche (18. bis 28. Juli). In beiden Blöcken wird das Programm jeweils von montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr angeboten.



Programm Jeweils zwei Wochen lang können die Schüler Lerninhalte aus dem vergangenen Schuljahr in der Betreuung wiederholen, vertiefen und festigen. Ebenso gibt es ein Angebot, das sich gezielt an Kinder aus dem DaZ-Förderbereich (Deutsch als Zielsprache) richtet. „Zum Beispiel an ukrainische Kinder, von denen sich auch schon einige angemeldet haben“, sagt David Brands, didaktischer Leiter an der Gesamtschule.

Pro Gruppe werden sechs bis acht Kinder von zwei Lehrkräften betreut. Insgesamt können 100 Kinder an der Summer School teilnehmen. Stattfinden werden die Einheiten in den Räumlichkeiten der Gesamtschule in Geldern. „Der Unterschied zum normalen Schulalltag ist bei der Summer School, dass die Inhalte ohne Leistungs- und Notendruck vermittelt werden“, sagt Birgit Hartmann, stellvertretende Schulleiterin an der Gesamtschule. „Es geht bei der Summer School vielmehr darum, dass die Schülerinnen und Schüler wieder fürs Lernen motiviert werden sollen.“



Unterricht Neben den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathe werden je nach Interesse der Kinder deshalb zum Beispiel auch die Bereiche Musik oder Sport- & Bewegung abgedeckt“, berichtet Süleyman Kuzguncu vom Gelderner Lern- & Therapiezentrum. „Aber auch Teambildung-Maßnahmen stehen auf dem Programm“, ergänzt sein Kollege Arne Beckert. Sehr wichtig ist den Organisatoren, dass bei der Summer School der Spaß nicht zur kurz kommt. „Die Schüler sollen nach dem Ende der Summer School nicht nach Hause kommen und sich denken: ,Mist, jetzt habe ich viel weniger Ferien gehabt als andere Kinder.‘ Sie sollen in der Summer School vielmehr eine gute Zeit haben“, macht Anne Johanning, Leiterin des Lern- & Therapiezentrums Gelderland, deutlich.



Betreuung Die Betreuung und der Unterricht werden von speziell ausgebildeten Mitarbeitern des Lern- & Therapiezentrums Gelderland durchgeführt. Unterstützt werden sie durch Kräfte der Schulsozialarbeit, der Lernassistenz und des multiprofessionellen Teams der Gesamtschule, sodass eine individuelle und persönliche Lernatmosphäre geschaffen werden kann.



Teilnahme Grundsätzlich richtet sich das Angebot an alle Schüler der Gelderner Gesamtschule. Besonders empfohlen wird die Teilnahme für diejenigen Kinder, die von der Zeugniskonferenz für einen Wechsel vom G- in den E- Kurs vorgeschlagen wurden. „Darüber hinaus ist eine Teilnahme für alle Kinder sinnvoll, die die Gelegenheit nutzen wollen, unter professioneller und individueller Anleitung, in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik Grundlagen aufzuarbeiten und zu vertiefen“, sagt David Brands. Idealerweise sollten sich die Schüler für die Teilnahme an einem vollständigen Block entscheiden.

Anmeldung Schüler können sich per E-Mail über das Lern- & Therapiezentrum Gelderland anmelden, Telefon 02831 7175 oder E-Mail an info@lernundtherapiezentrum.de. Auch kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Gesamtschule unter gesamtschule-geldern.de/summer-school-2022.

(RP)