Geldern steigt für drei Wochen um aufs Fiets Jetzt schon fürs Stadtradeln anmelden

Ab dem 29. Mai heißt es für die Gelderner Bürgerinnen und Bürger: „Besser auf die Fiets als auf den Autositz“. So lautet das Motto der diesjährigen Stadtradel-Aktion, die am 29. Mai beginnt. Hier sind die wichtigsten Infos im Überblick:



Die Idee Bei der bundesweiten Aktion stehen drei Wochen lang die Themen Radförderung, Klimaschutz und lebenswerte Kommunen im Vordergrund. In diesem Jahr läuft das Stadtradeln vom 29. Mai bis zum 18. Juni.



Das Motto „Besser auf die Fiets als auf den Autositz“, lautet das Motto in diesem Jahr im Kreisgebiet. Das Auto mal stehen zu lassen und stattdessen auf die Fiets zu steigen, lohnt sich insbesondere, „weil damit jeder von uns auch einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz beitragen kann“, sagt Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser. Fahrradfahren ist gleichzeitig gesund und fördert unsere Lebensqualität. „Und in Zeiten gestiegener Energie- und Lebensunterhaltungskosten macht sich jeder Kilometer, der mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, auch noch im privaten Geldbeutel bemerkbar.“



Das Ziel der Stadt Geldern Die Stadt Geldern möchte die tolle Bilanz aus dem Vorjahr noch einmal verbessern. 2022 hatten sich insgesamt 1160 Radelnde in den 72 Teams für Geldern angemeldet und beteiligt. 1,36 Millionen Kilometer wurden im Kreis Kleve insgesamt geradelt (davon fast 193.000 in Geldern) – so wurde der Ausstoß von 210 Tonnen CO 2 vermieden. „Ein hervorragendes Ergebnis“, meint Gelderns Mobilitätsexperte Heinz-Theo Angenvoort. Den Ruf als Fahrradstadt möchte die Stadt auch in diesem Jahr weiter verbessern. Viele fahrradfreundliche Maßnahmen seien in der jüngeren Vergangenheit bereits umgesetzt worden – sei es im Zusammenhang mit radfahrerfreundlichen Änderungen in der Verkehrsregelung (neue Fahrradstraßen oder Beschilderungen), bauliche Verbesserungen durch Straßenbaumaßnahmen (zum Beispiel zuletzt an der Krefelder Straße) oder eine intensive Öffentlichkeitsarbeit inklusive Werbung fürs Radfahren in Geldern.



Wer kann mitmachen? Aufgerufen sind alle, die in der Stadt Geldern wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zum Beispiel in der Stadt zur Schule gehen. Auch das „Schul-Stadtradeln“ steht in diesem Jahr wieder besonders im Fokus (mehr Infos unter www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw.



Wie kann man mitmachen? Wer mitradeln möchte, braucht sich einfach nur die Stadtradeln-App herunterzuladen und für seine Kommune registrieren. Wenn schon ein Team existiert, kann man diesem beitreten. Möglich ist aber auch, ein eigenes Team zu gründen. Nach der Registrierung können die Teilnehmer direkt losradeln und ab dem 29. Mai ihre Kilometer in der App eingeben. Alle weiteren Infos zur Registrierung gibt es unter www.stadtradeln.de/geldern.



Besonderheit In Geldern ist die Stadtradeln-App erneut mit dem sogenannten Mängelmelder „Radar“ verknüpft. Teilnehmende haben so die Möglichkeit, Mängel, die während der Fahrradfahrt auf der Strecke entdeckt werden (zum Beispiel ein defekter Ampelknopf oder eine Beschädigung im Straßenbelag), direkt über die App an die Stadtverwaltung zu melden.

Was gibt es zu gewinnen? Für die bestplatzierten Kommunen bundesweit gibt es erneut hochwertige Preise rund um das Thema Fahrrad zu gewinnen. Auch für die besten Teams und Einzelradelnden in Geldern gibt es wieder Gewinne, die als Überraschung jetzt noch nicht verraten werden. Unter allen Teilnehmenden aus dem Kreis Kleve werden ebenfalls Preise verlost – der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein E-Bike.