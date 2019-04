Geldern : Kochen verbindet: Caritas belebt Kochtreff Papillon

In der Küche des Vereins Papillon ist jede Menge los: Für den wöchentlichen Kochtreff half das Freiwilligen-Zentrum der Caritas, Ehrenamtliche zu finden. Foto: T. Kleinebrahm

Geldern (RP) Überall wird ge­schnibbelt, geknetet und gerührt. In der Küche des Vereins Papillon in Geldern stehen Gemüsefrikadellen mit Stampfkartoffeln in Knoblauchsoße auf dem Speiseplan. Klienten des sozialpsychiatrischen Zentrums kochen dort einmal pro Woche zusammen mit Gästen von außerhalb – so wie Katharina Tißen.

Die 22-Jährige bereitet die Frikadellen vor.

Als Studentin der Ernährungswissenschaften engagiert sie sich freiwillig im Kochtreff, überlegt sich im Vorfeld Rezepte und plant die Menüs. Dennoch versteht sie sich nicht als Leiterin des Kochtreffs, sondern als Teil der Gruppe. Denn jeder kann seine eigenen Ideen und Talente einbringen. „Es geht nicht nur darum, satt zu werden, sondern miteinander in Kontakt zu kommen und Spaß am gemeinsamen Tun zu haben“, sagt Katharina Tißen.

Über das Freiwilligen-Zentrum der Caritas hat sie zum Kochtreff gefunden. Eva Weisser, die im Freiwilligen-Zentrum soziale Einrichtungen und Ehrenamtliche berät, stand zuvor bereits im Kontakt mit dem Verein Papillon. „Wir haben gemeinsam überlegt, wie mehr Ehrenamtliche in die Arbeit eingebunden werden können“, berichtet Eva Weisser. So entstand die Idee zum wöchentlichen Kochtreff.