Karneval in Nieukerk  Jeckenmesse unter dem Motto „Mit Gott ist gut lachen“

Begonnen wurde zum Einzug mit dem Lied „Denn wenn das Glöckchen erklingt“ („Denn wenn et Trömmelche jeiht“). Weiter ging es mit dem „Jecken Kyrie“ („Nemm mich su, wie ich ben“), danach „Dir Gott in den Himmelsweiten“ ( „Mer losse d‘r Dom en Kölle“). Es folgte der Antwortgesang „Wir singen dir Halleluja“ („Hey Kölle, do bes e Jeföhl“). Zum Credo „Wir loben dich, wir preisen dich“ („En unserem Veedel“).