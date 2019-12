Jazz in Kevelaer : Nach dem Schmaus Jazz im „Löwen“

Kevelaer „Naldo’s Jazz Family Cologne“ gastiert am 27. Dezember in Kevelaer.

Musik gehört zur Weihnachtszeit wie Kerzenschein, Plätzchen und Glühwein. Deshalb gibt es natürlich auch in diesem Jahr ein weihnachtliches Jazzkonzert im „Löwen“. „Naldo’s Jazz Family Cologne“ ist der Klassiker unter den New-Orleans- und Dixieland-Bands. Am 3. Dezember 1993 spielte die Band zum ersten Mal auf der Bühne im „Löwen“ in Kevelaer vor ausverkauftem Haus. In diesem Jahr findet das weihnachtlich angehauchte Konzert-Event am 27. Dezember statt, wenn die Gans verzehrt, die Kerzen fürs Erste abgebrannt und das Kling-Glöcklein längst verklungen ist.