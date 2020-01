Kostenpflichtiger Inhalt: Jannik Berbalk von „Fridays for Future“ : Er will den Gelderner Karneval retten

Jannik Berbalk ist Vorstandsmitglied von „Fridays for Future“ im Kreis Kleve. Jetzt engagiert er sich auch im Gelderner Karneval. Foto: Gottfried Evers

Geldern Zum zweiten Mal fällt der Karnevalszug in Geldern aus. Nun will Jannik Berbalk, Gesicht von „Fridays for Future“ im Kreis Kleve, die Veranstaltung wiederbeleben. Einen Widerspruch mit dem Umweltschutz fürchtet er nicht.